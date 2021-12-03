Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM В Свердловской области к концу года могут привить уже 60% населения. Этого не исключил замгубернатора Павел Креков на очередном своём брифинге.

Вакцина «Спутник V»

Sevdz.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Сегодня у нас есть все возможности для того, чтобы к концу года достичь необходимого 60%-го уровня вакцинации», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в регионе привиты уже более 50% граждан. Этот показатель превышен в 18 муниципалитетах. Прочем, ещё 11 территорий являются отстающими.

Читайте ранее в этом сюжете: От COVID-19 привились уже более половины свердловчан