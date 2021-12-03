Берлин, , 17:26 — REGNUM Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и директор Института Роберта Коха (RKI) Вилер нарисовали мрачную картину пандемической ситуации, особенно на Рождество. Оба призвали к вакцинации. По словам Шпана, к концу года вакцины будет достаточно для проведения 30 миллионов прививок. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

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Перспективы по-прежнему неутешительны, так как ограничительные меры в стране явно запоздали. Теперь речь идет о последовательном их выполнении и мониторинге, чтобы взять под контроль четвертую коронную волну. К такому выводу пришли действующий министр здравоохранения Йенс Шпан и глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

В связи с грядущими праздниками Шпан выразил обеспокоенность: «Даже если бы последние меры были приняты немедленно и число инфекций уменьшилось, ситуация в отделениях интенсивной терапии достигнет своего печального апогея к Рождеству».

Министр подчеркнул, что если бы все взрослые немцы прошли вакцинацию, страна не находилась бы в сложившейся ситуации.

«Заболеваемость среди непривитых выше во всех возрастных группах, чем среди вакцинированных. Даже в отделениях интенсивной терапии придется заботиться о значительно большем количестве невакцинированных людей, чем вакцинированных», — отметил он.

Министр вновь призвал к вакцинации. Хотя он скептически относится к общим требованиям к вакцинации, но все же считает, что вакцинация — единственный выход из пандемии.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер также оценил сложившуюся ситуацию как драматическую. Перед лицом стагнации цифр и снижения значений семидневной заболеваемости он предостерег от разговоров о развороте тренда.

«Напротив, до этого еще слишком рано», — заявил глава RKI.