Ташкент, 3 декабря, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Ташкенте на Волгоградском мемориальном кладбище (Братские могилы) состоялась церемония возложения цветов по случаю 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Сотни тысяч солдат пали на полях сражений под Москвой. Их память необходимо ценить, помнить и хранить на века», — сказал посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов в ходе церемонии.

Отмечается, что сегодня в Узбекистане проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 млн жителей Узбекистана, из них — более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

В мероприятии также приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, консул посольства Белоруссии в Ташкенте, руководитель «Русского дома» в Ташкенте Михаил Вожедаев, участники Великой Отечественной войны, главы республиканских культурных центров, общественность и журналисты.