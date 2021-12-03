Берлин, , 17:24 — REGNUM Можно ли сломить четвертую волну распространения COVID-19 в Германии с помощью новых ограничений? Ведущие врачи и ученые говорят «нет». Совсем другая проблема у владельцев заведений и ритейла. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

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Несмотря на новую резолюцию по сдерживанию пандемии врачи и ученые призывают к еще более строгим мерам. Президент Ассоциации интенсивной терапии Divi Гернот Маркс также выступает за более жёсткие ограничения контактов для вакцинированных людей. В интервью редакционной сети Германии (RND) он также упомянул новый вариант вируса Omikron, о котором мы пока ничего знаем.

«Мы не можем исключить, что вакцины в скором времени будут иметь слабый эффект. Из-за недостатка знаний необходимо быть особенно осторожным», — отметил Маркс.

Клаус Уберла, вирусолог и член Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko), также натыкается на этот вопрос. Он говорит об ошибке в исключении ограничений на контакты для вакцинированных людей. «Почти половина симптоматических инфекций в настоящее время возникает у вакцинированных людей. Те, кто вакцинирован, играют значительную роль в распространении вируса», — заявил вирусолог.

По словам президента Медицинской ассоциации Клауса Рейнхардта, правило 2G-plus должно быть обязательным по всей стране в барах и ресторанах, а также для спортивных и культурных мероприятий в закрытом пространстве.

Тем не менее, сектор розничной торговли критикует расширение регулирования 2G для большинства магазинов. По словам исполнительного директора Немецкой ассоциации розничной торговли Штефана Гента, из-за этого для розничных продавцов, не связанных с продуктами питания, на пике продаж излишне сложно найти приемлемое завершение года. Торговая ассоциация опасается снижения продаж в пострадавших магазинах до 50 процентов.

3 декабря Институт Роберта Коха сообщил о 74 352 новых случаях заражения в течение 24 часов, при этом 390 человек скончались. Семидневная заболеваемость снова выросла до 442,1 случаев на 100 000 жителей.