Таллин, 3 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Родители из Нарвы (северо-восточная Эстония) не скрывают своего разочарования после посещения с детьми выступления литовского цирка в местном центре «Женева». Об этом сообщил региональный новостной портал prospekt.ee.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Детям и взрослым обещали «незабываемое шоу», поэтому в зале собралось более 600 человек, соскучившихся в период ковид-ограничений по массовым мероприятиям, рассказывает издание в материале «Две собачки, два кота, два пенсионера»: в Нарве литовский цирк порадовал малышей, но разочаровал взрослых».

По словам одной из родителей, Екатерины, шоу длилось час и двадцать минут, и за все это время на сцене были всего два актера пенсионного возраста: они показали детям двух собак и двух котов.

Дальше начались конкурсы и игры с залом. В ходе этих игр в зал бросали шарики, толпы детей то и дело пробегали по залу и лезли на сцену, но никто, в том числе и дежурные в зале, за этим не следили и детей не останавливали.

«Не думаю, что это правильно в нынешнее ковидное время», — рассказала Екатерина. По ее словам, передвижения детворы по залу заставили ее волноваться: «Хотя мы с детьми были в масках, думала только о том, как бы поскорее уйти».

По мнению взрослых, все происходящее было похоже на что угодно, только не на анонсированное цирковое представление. «Одна из знакомых мам назвала это представление анимацией, то есть организацией праздника с участием самих детей», — считает одна из родителей.

Екатерина сообщила, что билеты продавались по 18 евро в первых десяти рядах, а далее — от 15 до 10 евро. Екатерине с двумя детьми посещение цирка обошлось в 45 евро.

На афишах литовского цирка публике обещали представить дрессированных животных (голубей, котов, собак, питона и декоративного кролика), а также выступления акробатов, велофигуристов, жонглеров, иллюзионистов и клоунов.

Менеджер центра «Женева» Владимир Арета сообщил журналистам, что концертный дом лишь сдал зал в аренду, за качество же представления отвечает фирма, которая его арендовала.

Также выясняется, что афиши были расклеены повсюду, без согласования с городскими властями.