3 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 19:46 — REGNUM Решение США, Великобритании, Канады и Евросоюза ввести новый пакет санкций против Белоруссии, который затронул 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Я белорус, наша страна живёт под санкциями уже почти 23 года, и нам плевать на это», — пишет Валера Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что санкции Запада — это жалкая попытка оказать давление на руководство Белоруссии, потому что оно не собирается участвовать в американском сценарии.

«Смешно. А мы будем дружить с белорусами. Это ведь американские политики не дружат, а суют везде своё свиное рыло и смотрят, что бы замутить такого мерзкого. Разрушат какое-нибудь очередное государство себе на потеху и будут довольны! Но если кто-то не слушается, свою политику самостоятельную пытается вести, то тут настоящая истерика начинается», — отмечает Лидия Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Белоруссии пора ускорить процесс объединения с Россией, иначе западные страны все соки выпьют из Минска.

«Белоруссии надо быстрее объединяться с Россией! Сделать это лучше всего путём воссоздания чего-нибудь по типу Российской Империи. Если мы будем едины, то будем непобедимы!» — указывает Александр Б.

Россия и Белоруссия (с) Министерство обороны России

Отдельные комментаторы отмечают, что западные санкции не страшны только для России, а вот Белоруссия может находиться в опасности оказаться изолированной, к примеру, от рынков сбыта своей продукции.

«Странно, санкции какие-то. А что толку от этих санкций? Россия введёт санкции, и весь мир дикарей-европейцев тут же замёрзнет. Вот это я понимаю — санкции, а то, что сделали США, — детский лепет», — считает Бостон С.

«Если для России американские санкции не страшны, то для Белоруссии, которая может оказаться в реальной изоляции, это очень опасно. Необходимо Минску посодействовать в развитии своей экономики в сторону России. Наше взаимовыгодные отношения нужны, конечно, больше Белоруссии, но для нас белорусский народ — братский, мы его в беде не бросим», — написал Николай П.

Часть людей считает, что только вместе с Россией Белоруссия может спать спокойно и не обращать внимание на шум со стороны западных стран.

«Лукашенко, хватит юлить, давай уже с Россией объединяться скорее! Во времена СССР никто на Белоруссию даже пальцем показать не мог, боялись. Нам нужно вновь стать едиными, иначе нас вынесут поодиночке», — поделился своим мнением Андрей Б.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Ряд пользователей указывает на то, что после таких агрессивных действий Белоруссия может серьёзно ощетиниться и даже попросить у России военную помощь, включая ядерное вооружение.

«Ну после такого «Искандеры» всё-таки разместят в Белоруссии. А может быть, и не только «Искандеры», что-нибудь поинтереснее», — подозревает Сергей Р.

Напомним, 2 декабря США, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели новый пакет санкций против Белоруссии, который затронул 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В этом списке также фигурирует Дмитрий Лукашенко — бизнесмен и средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко.