Москва, 3 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе предстоящей встречи могут обсудить самые сложные и щекотливые вопросы, сообщил 3 декабря журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

Он уточнил, что в состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди войдут также глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Напомним, Путин посетит Индию с официальным визитом 6 декабря.

«Что касается членов нашей делегации, то делегация небольшая — Лавров, Шойгу, Ушаков, такой же состав предусматривается и с индийской стороны. С учетом того, что в проработке находится целый ряд важных энергетических соглашений, договорились, что ставшей стороны к делегации подключится и Игорь Иванович Сечин», — рассказал Ушаков.

По его словам, переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди пройдут без лишних «протокольных нагромождений».

«При его подготовке мы учитывали все сложности с коронавирусной ситуацией, поэтому это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений», — сказал Ушаков.

«Между лидерами особый формат отношений выстроился, формат тет-а-тет… позволяет обсудить откровенно самые сложные и самые щекотливые вопросы международной ситуации», — добавил он.