Одинцово, Московская область, 3 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Офис врача общей практики построят в селе Саввинская Слобода в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

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Ожидается, что медицинское учреждение введут в эксплуатацию в 2022 году. Помещение планируется оборудовать кабинетами врачей, медицинской профилактики, прививочной и процедурной, а также смотровой, комнатой для приема анализов, стерилизационной и санитарной комнатами. Также там можно будет пройти ЭКГ и диспансеризацию.

«Проектирование офиса врача завершено, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.