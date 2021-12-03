Чикаго, США, , 17:30 — REGNUM В Чикаго, США, туалеты в государственных школах переоборудуют в гендерно нейтральные, чтобы добиться большего равенства между женщинами и мужчинами, сообщает 3 декабря Fox News.

Гендер

Таким образом ученикам позволят пользоваться туалетами, которые соответствуют их гендерной идентичности.

Администрация города заявила, что новая политика направлена на создание более равного общества, которое поддерживает людей с любой самоидентификацией. Отмечается, что это важный шаг навстречу равенству между преподавательским составом и учениками.

Новые туалеты будут иметь и писсуары, и унитазы.

Ранее двадцать штатов подали иск против администрации президента США Джо Байдена, призывая отменить приказ, распространяющий федеральную защиту на трансгендеров.

Генеральные прокуроры 20 штатов оспаривают федеральное руководство, выпущенное Министерством образования (DOE), которое, среди прочего, позволяет трансгендерам участвовать в соревнованиях для девочек, а также использовать школьные и рабочие туалеты в соответствии с их гендерной идентичностью. Иск подали штаты Теннесси, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Джорджия, Айдахо, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота и Западная Вирджиния.