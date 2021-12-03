Москва, , 16:22 — REGNUM Ряд важных тем, таких как война в Донбассе, будут обсуждать на будущих переговорах российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отметив, что дата видеовстречи с Байденом уже определена, но пока не объявляется, хотя переговоры состоятся очень скоро, Ушаков сказал:

«Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, — как пойдёт разговор».

Он добавил, что речь пойдёт и о вопросах «стратегической стабильности», а также о вероятном саммите постоянных членов СБ ООН.

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