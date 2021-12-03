Сыктывкар, 3 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 286 носителей коронавируса, 38 из них ранее прошли ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

«Из этих 38 человек 36 — на амбулаторном лечении. Подчеркиваю, что в 99% случаях болезнь у привитых протекает легко. Заболевают они в том числе и потому, что у нас 400 тысяч человек, включая детей, не имеют иммунитета и заражают других», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми разрешили выдавать справки об отсрочке от вакцинации имеющим высокий титр антител и продлили сроки обязательной вакцинации.