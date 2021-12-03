Бишкек, , 16:16 — REGNUM Первая партия электрических автобусов сможет прибыть в столицу Киргизии только осенью 2022 года. Об этом заявил начальник отдела мэрии города Бишкека Улан Нажимудинов на брифинге сегодня, 3 декабря.

Электробус Volgograd.ru

Читайте также: Азиатский банк развития обещает Киргизии $50,6 млн на покупку электробусов

По его словам, в середине ноября было опубликовано приглашение для всех желающих принять участие в конкурсе на приобретение 120 электробусов и зарядной инфраструктуры на средства Азиатского банка развития.

Чиновник отметил, что вскрытие заявок запланировано на середину января следующего года, а затем в течение шести месяцев определят победителя, с которым заключат контракт на поставку экологичного транспорта.

Читайте также: Минтранс Киргизии хочет разрешить управлять автобусами водителям без опыта