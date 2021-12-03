Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Работник Водоканала Петербурга погиб на снегоплавильном пункте, попав в сепараторную дробилку. Начата проверка. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

ГУП Водоканал Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел 3 декабря около 14:00 мск на территории снегоплавильного пункта на Краснопутиловской, 69.

Как стало известно, 48-летний работник ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» попал в сепараторную дробилку и получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте работают службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, спасатели извлекают тело погибшего.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приносит соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие в рамках своих обязательств и с соблюдением всех прав окажет необходимую поддержку семье работника», — заверили в пресс-службе.

В настоящий момент снегоплавильный пункт остановлен. Совместно с представителями ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на месте работают городские службы. Организована межведомственная комиссия по расследованию несчастного случая, которая всесторонне изучит все обстоятельства ЧП и учтет причины и следствия произошедшего.

«В случае, если выяснятся обстоятельства преступного нарушения правил техники безопасности кем-либо из работников предприятия, материалы будут переданы правоохранительным органам», — добавили в Водоканале.

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