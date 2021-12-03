Сараево, , 16:12 — REGNUM Коллегия городского совета Сараево приняла предложение мэра Беньямины Карич о том, чтобы деньги, которые должны быть выделены на новогоднюю ночь в столице Боснии и Герцеговины, были направлены на лечение больных детей.

Мэрия Сараево

Карич подтвердила эту информацию в Facebook, объяснив, как будут распределены 50 000 конвертируемых марок (около 25 тысяч евро), запланированные из бюджета на организацию общественной встречи Нового года, пишет N1 Sarajevo.

«Деньги будут распределены так: 50 процентов на детей, больных раком, и 50 процентов на детей с диабетом», — сказала Карич.

Напомним, горсовет на заседании два дня назад принял решение об отмене публичного празднования Нового года в связи с возможным ухудшением эпидемиологической ситуации.