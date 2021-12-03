Москва, 3 декабря 2021, 16:12 — REGNUM Необходимо документально оформить обязательства НАТО о нерасширении на восток, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
О том, каким именно образом следует оформить эти обязательства — вопрос второстепенный, добавил помощник президента. Важно, чтобы это было сделано в скором времени, тем более что устные заверения давались в своё время Западом и СССР.
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