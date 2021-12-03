Стокгольм, 3 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Стокгольме провел встречу с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Øyvind Holmstad Стокгольм

«Рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, ход реализации ранее достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также график предстоящих встреч, в том числе в рамках формата «Вышеградская группа — Центральная Азия», — говорится в сообщении.

Также, достигнута договоренность о проведении в 2022 году ряда совместных мероприятий, посвященных 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Венгрией.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сегодня в Стокгольме также обсудил открытие посольства Узбекистана в Швеции.