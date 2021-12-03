Нижневартовск, Югра, , 16:08 — REGNUM В Нижневартовске избрали нового главу Им стал замглавы города по финансовым вопросам Дмитрий Кощенко. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной думы.

Дмитрий Кощенко Www.n-vartovsk.ru

За кандидатуру Дмитрия Кощенко 3 декабря 2021 года проголосовали единогласно депутаты думы 3 декабря. Помимо него в конкурсе участвовали директор департамента строительства Нижневартовска Виктор Ситников и депутат гордумы Сергей Землянкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава Нижневартовска Николай Тихонов подал в отставку в связи с проверкой го деятельности.

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