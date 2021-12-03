Приштина, Сербия, 3 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Косово Иса Мустафа 3 декабря заявил, что Косово не может избежать необходимости выполнения Брюссельских соглашений о создании Ассоциации муниципалитетов Косово с сербским большинством.

Estonian Foreign Ministry Бывший премьер-министр Косово Иса Мустафа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что в настоящее время нет необходимости предоставлять Ассоциации исполнительные полномочия.

В качестве возможного решения проблемы Ассоциации политик предложил парламенту Косово аннулировать закон о ратификации соглашения о ее создании 2/3 голосов.

Напомним, в Сербии отказываются продолжать переговоры с Приштиной из-за отказа албанцев предпринимать шаги по созданию Ассоциации сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями. Конституционный суд Косово в 2013 году признал антиконституционным соглашение о создании такой Ассоциации, поскольку оно противоречит унитарному характеру республики Косово.