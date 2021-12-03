Красногорск, , 16:13 — REGNUM В микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска выявили и достроили объект самовольного строительства — здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом 3 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

ФОК «Орбита» в Самаре Samadm.ru

Строительство объекта началось в 2020 году, однако дальнейшем было приостановлено. Однако затем застройщик завершил оформление необходимой документации и получил разрешение на проведение строительных работ.

«В 2021 году строительство нежилого здания продолжилось, в настоящий момент с него снят статус объекта самовольного строительства. Общая площадь нового четырехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса составляет порядка 7 тыс. кв. м. ФОК рассчитан на 650 посетителей», — рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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