Буэнос-Айрес, , 16:06 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 декабря на закрытии 27-й конференции Аргентинского промышленного союза объявил о создании Производственного плана на период до 2030 года. Об этом сообщает аргентинское информагентство LaGaceta.

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По его словам, план будет разработан для расширения возможностей производственных секторов и отраслей, экспорта, а также создания новых рабочих мест.

Президент отметил, что в 2016—2019 годах Аргентина потеряла 17% производственных мощностей, и что «в начале следующего года промышленность восстановит то, что потеряла с начала кризиса в 2018—2019 годов».

Также Фернандес сообщил, что исполнительная власть в этом году направила в Национальный конгресс шесть законопроектов, нацеленных на развитие производства углеводородов, агрокомплекса и промышленности.

«Страна переживает явный процесс восстановления экономики», — сказал он.