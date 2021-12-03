Таллин, , 16:05 — REGNUM

Честь и слава тебе, неизвестный солдат Nnm.me

Российские дипломаты проводят масштабную работу по увековечиванию памяти российских (советских) военнослужащих, павших за пределами страны, и по установлению их боевого пути. Об этом говорится в комментарии ведомства, приуроченном к отмечаемому 3 декабря Дню неизвестного солдата.

Отмечается, что представители МИД России за рубежом на плановой основе занимаются архивно-исследовательской работой, изучают документы и материалы иностранных ведомств, связанные с организацией мест погребения погибших военнослужащих ис созданием ныне существующих мемориальных комплексов в послевоенные годы.

Так, посольством России в Латвии были уточнены списки захороненных на 11 советских кладбищах. Всего проверены персональные данные 6 550 человек, дополнительно установлено 910 имен, ранее не значившихся на этих захоронениях.

Персональные данные 1 676 человек выгравированы на мемориальных плитах на 3 захоронениях, на которых проводились ремонтно-восстановительные работы.

Посольством России в Эстонии проведена комплексная инвентаризация советских воинских захоронений на Таллинском кладбище. Переписаны персональные данные 1 571 человека, скончавшегося в послевоенные годы во время прохождения службы на территории Эстонской ССР.

Кроме того, выверен именной список 897 захороненных военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе советских моряков и подводников, которые, отмечается в комментарии МИД России, «одними из первых приняли бой летом 1941 годы и многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести».

Списки переданы в министерство обороны Российской Федерации для организации централизованного учета, предусмотренного российским законодательством, говорится в сообщении МИД России.