Нижний Новгород, 3 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Активисты из Нижнего Новгорода хотели провести митинг против QR-кодов. Мероприятие запланировали на 12 декабря — в День Конституции. Однако, мэрия не дала разрешения в связи с указом «О режиме повышенной готовности». Об этом сообщили нижегородские СМИ 3 декабря.

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По данным издания NewsNN, на митинг в Нижнем Новгороде приглашались представители «Народного МСУ». Дату и время мероприятия не сообщили. Мэрия города не согласовала акцию.

«В соответствии с указом «О введении режима повышенной готовности» на территории региона запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных мероприятий (митингов, пикетов)», — заявили в администрации.

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