Нур-Султан, , 16:05 — REGNUM Договорённость достигнута между Казахстаном и Индонезией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщили 3 декабря в пресс-службе минздрава среднеазиатской республики.

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Принятый Нур-Султаном и Джакартой меморандум предусматривает взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19: Казахстан признаёт сертификаты, выданные с использованием индонезийской платформы PeduliLindungi, а Индонезия — сертификаты, выданные правительством Казахстана с использованием мобильного приложения Egov mobile.

Комментируя это нововведение, первый замминистра здравоохранения Казахстана Марат Шоранов сказал, что республика намерена в 2022 году завершить II фазу строительства завода по производству QazVac — казахстанской вакцины от COVID-19. Ежегодно в республике будут производить 60 млн доз.

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