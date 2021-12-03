Тбилиси, 3 декабря 2021, 16:04 — REGNUM Жители района Диди Дигоми в Тбилиси 3 декабря вышли акцию протеста, выступая против строительства нового стадиона. Об этом сообщает телеканал «Формула».
По данным журналистов, участок, где планируется возвести закрытый стадион принадлежит Федерации футбола Грузии. Но местные жители указывают на то, что в районе почти нет рекреационных зон, и требуют сделать в этом месте сквер.
«Местное население требует выделить под стадион другое место. Если мэрия Тбилиси самостоятельно не обустроит сквер, передайте его населению, и мы озеленим, посадим деревья и будем заботиться», — сказал журналистам один из участников акции протеста.
Сообщается, что протестующие стали мешать работать строительной технике. На место прибыли сотрудники полиции и задержали четверых участников акции. Их обвиняют в неподчинении требованиями полиции и мелком хулиганстве.
Руководство Федерации футбола предложило протестующим провести встречу 4 декабря. Технику с места строительства вывезли, протестующие покинули площадку.