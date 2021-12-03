Тбилиси, 3 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Жители района Диди Дигоми в Тбилиси 3 декабря вышли акцию протеста, выступая против строительства нового стадиона. Об этом сообщает телеканал «Формула».

OpenClipart-Vectors Протест

По данным журналистов, участок, где планируется возвести закрытый стадион принадлежит Федерации футбола Грузии. Но местные жители указывают на то, что в районе почти нет рекреационных зон, и требуют сделать в этом месте сквер.

«Местное население требует выделить под стадион другое место. Если мэрия Тбилиси самостоятельно не обустроит сквер, передайте его населению, и мы озеленим, посадим деревья и будем заботиться», — сказал журналистам один из участников акции протеста.

Сообщается, что протестующие стали мешать работать строительной технике. На место прибыли сотрудники полиции и задержали четверых участников акции. Их обвиняют в неподчинении требованиями полиции и мелком хулиганстве.

Руководство Федерации футбола предложило протестующим провести встречу 4 декабря. Технику с места строительства вывезли, протестующие покинули площадку.