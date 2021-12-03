Подгорица, 3 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Европейская комиссия ожидает, что первые проекты из экономического и инвестиционного пакета ЕС для Западных Балкан будут одобрены в конце декабря 2021 года, что составит 1,1 миллиарда евро на год из девяти миллиардов к 2027 году.

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Как сообщили агентству Beta источники в Европейской комиссии, некоторые проекты с Западных Балкан уже прибыли в Брюссель, и каждый из проектов, который должен быть «очень тщательно подготовлен», будет рассматриваться индивидуально.

К концу декабря должен вступить в силу утвержденный на период 2021—2027 гг. план помощи ЕС IPA III государствам-кандидатам на вступление в ЕС на общую сумму 9 миллиардов евро, который будет финансировать проекты из экономического и инвестиционного пакета, в ожидании дополнительных средств еще на 20 млрд евро, передает агентство.

Пакет ЕС, который был принят в октябре 2020 года и который также должен привлечь значительные частные инвестиции, определяет в качестве приоритетов развитие или реконструкцию основных автомобильных и железнодорожных путей, возобновляемые источники энергии и переход от угля к другим источникам энергии, повышение энергоэффективности, снижение парникового эффекта, управление отходами и сточными водами, а также внедрение широкополосного Интернета.

По словам официальных лиц ЕС, особенно важно, чтобы «Западные Балканы достигли климатических целей ЕС и приняли энергетические и климатические устремления Союза по сокращению выбросов парниковых газов (CO2) на 55% к концу этого десятилетия, что требует фундаментальных изменений».