Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 2,78%, превышая $71,60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«На встрече ОПЕК+ 2 декабря представители стран экспортеров выразили озабоченность в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омиркон», влияние которого на спрос в углеводородах они теперь договорились внимательно отслеживать.

Отказ от повышения квот на добычу может несколько выровнять дисбаланс на рынках и поддержать котировки черного золота.

Сегодня с утра цены растут, вернувшись в зону выше $70 за баррель, однако рынок, фактически, откатился к ценам полугодовой давности.

На фоне традиционного для зимы сокращения потребления бензина и дистиллятов маловероятно, что «быки» в ближайшее время смогут вернуть цены в район $80.

В то же время американский регулятор выражает готовность к борьбе с ростом цен, так что доступ к ликвидности для спекулянтов будет продолжать сокращаться.

При этом ожидать новых попыток продавить котировки вниз тоже нет оснований — более низкие цены спровоцируют ОПЕК на жесткие меры.

А для американских сланцевых проектов и вовсе при удорожании кредитования станут приговором. Вероятно, до Нового года нефть останется в диапазоне $70−76», — полагает эксперт.

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