Баку, , 15:58 — REGNUM На позициях армии Азербайджана на территории Ходжавендского района совершено нападение на азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

МИД Азербайджана Gov.az

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 3 декабря около часа дня.

«Военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, был атакован лицом армянского происхождения», — говорится в сообщении военного ведомства.

Нападавший предпринял попытку завладеть оружием азербайджанского военнослужащего, после предупредительного выстрела военнослужащий открыл огонь в воздух, а затем «в целях самообороны» нейтрализовал провокатора, добавили в министерстве.

Об инциденте было сообщено командованию российского миротворческого контингента и совместному российско-турецкому Центру мониторинга. По факту проводится расследование.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались в середине ноября. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Маргарита Седерфельт призвала Баку и Ереван договориться о долгосрочном мире. Она отметила, что в последнее время ситуация на армяно-азербайджанской границе ухудшилась, а спектр применяемых военных мер стал шире. С аналогичным призывом обратилась к Баку и Еревану председатель ОБСЕ Анн Линде. Она заявила, что готова помочь процессу примирения.