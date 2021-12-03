Пенза, 3 декабря, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Пензенской области за 9 месяцев 2021 года поступило 81 обращение граждан о фактах коррупции. Губернатор региона Олег Мельниченко остался доволен работой по антикоррупционному направлению и поручил продолжать соответствующие проверки в учреждениях области.

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«Впервые в пензенском регионе два должностных лица уволены с формулировкой «в связи с утратой доверия». Выявлен факт, связанный с получением взятки, с участием врио министра. В связи с этим хочу напомнить всем должностным лицам, что они должны работать в интересах жителей Пензенской области, а не заниматься решением своих личных вопросов. Поэтому, если у кого-то руки потянутся не в ту сторону, не нужно обижаться, когда по этим рукам больно ударят», — пояснил губернатор.

Мельниченко добавил, что в отношении должностных лиц как в органах местного самоуправления, так и в органах государственной власти проверки должны продолжаться в полном объеме. Предложения, вынесенные по результатам проверок, должны быть тщательно проанализированы и направлены в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в начале октября в связи с утратой доверия был отстранен с поста врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

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