Бишкек, , 15:56 — REGNUM В Киргизии создаётся управление делами президента на базе управления делами президента и управления делами республиканского парламента. Соответствующий указ подписал глава государства Cадыр Жапаров сегодня, 3 декабря.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В президентской администрации отмечают, что сделано это для дальнейшей оптимизации и совершенствования системы материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государственной власти.

Теперь управление делами президента будет заниматься обеспечением не только главы государства, правительства и администрации президента, но также законодательного собрания и аппарата парламента.

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