Таллин, 3 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В деревне Кардла Тартуского уезда (юго-восточная Эстония) вечером 2 декабря произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом. Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны страны, столкнулись грузовик и легковой автомобиль

ДТП

Пассажир автомобиля, 22-летний мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

По предварительным данным, авария произошла на 171-м километре шоссе Таллин — Тарту — Выру — Лухамаа. Грузовик потерял управление и вылетел на большой скорости в кювет, часть его прицепа оказалась на встречной полосе. В прицеп также на большой скорости врезался легковой автомобиль Volvo, который ехал навстречу.

Водителя Volvo, 41-летнего мужчину, и еще одного пассажира, 23-летнего мужчину, доставили в больницу, их жизнь вне опасности. Управлявшего грузовым автомобилем 39-летнего мужчину скорая помощь осмотрела на месте, травм не обнаружили.

Сообщается, что на участке дороги, где произошло смертельное ДТП, максимальная разрешенная скорость — 50 км/ч, дорога была скользкая. Признано, что автопокрышки транспортных средств отвечали требованиям, водители были трезвыми, пользовались ремнями безопасности.

В 2021 году на дорогах Эстонии погиб 51 человек, в 2020 — 59 человек.