Баку, , 15:55 — REGNUM На военнослужащего ВС Азербайджана на территории Нагорного Карабаха, находящейся под контролем Баку, было совершено нападение. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«3 декабря примерно в 13:00 лицо армянского происхождения совершило нападение на нашего военнослужащего, несущего боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской Армии на территории Ходжавендского района», — говорится в сообщении.

В минобороны сообщили, что нападавший якобы хотел захватить оружие. Азербайджанский военнослужащий, сопротивляясь, «нейтрализовал» нападавшего.

Сообщается, что Баку сообщил о случившемся руководству российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а также в совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Ведётся расследование инцидента.

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