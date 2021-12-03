Париж, , 15:55 — REGNUM Франция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вступают в крупное инвестиционное партнерство. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем аккаунте в Twitter.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Чтобы развивать технологии завтрашнего дня, поддержать наших дальновидных предпринимателей: с Объединенными Арабскими Эмиратами мы вступаем в крупное инвестиционное партнерство», — написал глава государства в Twitter.

Франция заключила контракт на поставку в ОАЭ 80 истребителей Rafale и 12 вертолетов Caracal.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1466720150841962496

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны ФранцииФлоренс Парлипоприветствовала «исторический контракт» на поставку 80 истребителей Rafale в ОАЭ.

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