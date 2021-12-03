Хельсинки, 3 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Финские полицейские задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта. Об этом 3 декабря сообщает отделение полиции по Юго-Западной Финляндии на своей странице в соцсети Twitter.

Полиция Финляндии

«Полиция предложит суду арестовать пять человек по подозрению в терроризме. Окружной суд Сатаканты примет решение об этом сегодня», — говорится в сообщении.

Также правоохранители уточнили, что указанных людей, которые проживают в городе Канкаанпяя в регионе Сатакунта, задержали 30 ноября и они подозреваются «в планировании теракта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне состоялся суд над пятерыми жителями республики, подозреваемыми в участии в террористической деятельности. Их признали виновными в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании и отправили в колонию строгого режима на срок от семи до четырех лет.