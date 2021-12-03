Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия смогла найти оптимальное решение в организации избирательного процесса в 2021 году. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова

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«Внешняя ситуация резко изменилась и мы сейчас живём в эпоху кибервойн, кибератак. Нам надо было подумать о безопасности, а с другой стороны — подумать и о защите. Люди более трепетно стали относиться к защите своих данных, личной жизни и так далее», — заявила Памфилова.

«Поэтому мы предложили систему профессионального наблюдения в этом году. В чём отличие: мы не выкладывали трансляцию в глобальную сеть. Представьте себе: вся страна, более половины, идёт голосовать, всё это можно скачивать — не всем это понравится. Тем более, ни в одной западной стране видеонаблюдения нет, потому что общество против, считает, что это вмешательство в их частную жизнь», — указала она.

По её словам, ЦИК смогла найти оптимальный вариант решения.

«Транслируется всё на специальный портал, к которому был допуск у всех участников избирательного процесса — и у партий, и у одномандатников, ещё в каждом регионе были специальные центры общественного наблюдения, включающие любого заинтересованного избирателя», — указала она.

«У нас было выдано свыше 120 тыс. аккаунтов. По итогам мы проанализировали, некоторые критиковали и говорили, что, вот, недоступно, закрыто… это неправда: аккаунтов было выдано гораздо больше, чем было востребовано. То есть все, кто хотели, имели такую возможность», — подчеркнула глава ЦИК.