Подгорица, , 15:54 — REGNUM В Черногории в настоящее время насчитывается 128 059 пенсионеров. Самая низкая пенсия составляет 147,08 евро и ее получают 16 696 человек, а самая высокая — 1180 евро. В Фонде пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности не ответили на вопрос портала cdm, сколько граждан получают самую высокую пенсию."Согласно статистическим данным за октябрь 2021 года Фонд пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности Черногории выплачивает права в общей сложности 128 059 получателям пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности, которые воспользовались этим правом в соответствии с Законом о пенсионном страховании и страховании по инвалидности или в соответствии с международным законодательством. договоры о социальном страховании. В это число входят 118 319 получателей в Черногории и 9 740 получателей в за рубежом», — сообщили в Фонде пенсионного страхования и страхования по инвалидности. Размер средней пенсии в Черногории составляет около 293 евро.

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