Бухарест, 3 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Официальный Бухарест объявил о начале выпуска новых облигаций государственного займа, обладателями которых могут стать как юридические, так и физические лица страны, а также иностранные резиденты. Об этом 3 декабря сообщило Телевидение Румынии.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, указанные ценные бумаги будут обеспечены частью золотого запаса страны и зарубежными инвестициями. Финансовый документ номинальной стоимостью в 1 лей ($0,23) будет введён в обращение с 6 декабря нынешнего года.

Средства, полученные министерством финансов Румынии как эмитентом в результате выпуска ценных бумаг, будут использованы для покрытия дефицита бюджета и рефинансирования государственного долга. Общая сумма, которую официальный Бухарест планирует выручить в ходе акции, составит около $1,8 млрд.