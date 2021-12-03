Севастополь, , 15:51 — REGNUM Тело новорождённого ребёнка найдено на улице в Севастополе 3 декабря. Проверки начали прокуратура города и Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю, сообщили пресс-службы ведомств.

Автомобиль СК РФ Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

По данным прокуратуры города, труп новорожденного младенца был обнаружен 3 декабря около 11:40 в мусорном контейнере на улице Новикова. Прокуратурой организована процессуальная проверка.

В следственных органах уточнили, что тело ребёнка было обнаружено в Балаклаве у реки местными жителями. В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причины его смерти, а также устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.