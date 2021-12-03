Москва, 3 декабря, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Своё материальное положение оценивают как среднее большинство жителей России (54%). Считают его хорошим 19% граждан, плохим — 25%, в основном люди 46−60 лет и безработные. Об этом свидетельствует опрос Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане России

За последние два-три месяца материальное положение улучшилось лишь у 7% опрошенных. 63% заявили, что оно практически не изменилось. Об ухудшении сообщили 29% граждан.

Говоря о перспективах на ближайший год почти каждый четвертый (23%) выразил надежду, что его материальное положение улучшится. Не ожидают позитивных сдвигов 18% респондентов. А 38% уверены, что изменений не произойдет.

Поквартирный опрос проведен 19−21 ноября 2021 года среди 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) оценивает экономическое положение страны как среднее (54% среди граждан 60+).

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