Ново-Огарево, Московская область, 3 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В 2021 году существенно возросло число наблюдателей, приходящихся на избирательный участок. Об этом 3 декабря заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Элла Александровна Памфилова

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«И голосование на дому, и на участках в этому году отслеживало почти полмиллиона наблюдателей от партий, от кандидатов, от общественных палат», — заявила Памфилова.

«Если в 2016-м году было в среднем четыре наблюдателя на избирательный участок, то в этом году — пять, свыше пяти человек в среднем. Это существенный рост», — указала она.

По её словам, в 2021 году на выборах было довольно большое число международных наблюдателей.

«Из 50 стран мира, десяти международных организаций, включая ПАСЕ, которая сейчас готовит свою позицию, это тоже важно. Надеюсь, что она будет взвешенной, потому что мы ничего от них не скрывали», — отметила Памфилова.