Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет в Санкт-Петербурге. Об этом 3 декабря в пресс-службе Александринского театра, где служила актриса.

Цитата к/ф «Белорусский вокзал». реж. Андрей Смирнов. 1971. СССР Друзья

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — приводит слова представительницы пресс-службы ТАСС.

Кроме того, указывается, что информация о прощании и похоронах с актрисой появится позже.

Отметим, народная артистка РСФСР Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области и окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского в 1953 году. После этого она год служила в Академическом театре имени Ф. Волкова в Ярославле, затем в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (1954−1962) и в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр).

Также с 1962 года снималась в кино и сыграла роли в таких фильмах, как «Укротительница тигров» (1954), «Двенадцатая ночь» (1955), «Вступление» (1962), «Возмездие» (1967), «Сыновья уходят в бой» (1969), «Дни хирурга Мишкина» (1976), «Танкодром» (1981) и многих других. Однако подлинно всенародную известность Нине Ургант принесла роль бывшей фронтовой медсестры Раи в фильме режиссёра Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1970).