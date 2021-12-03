Рыбинск, Ярославская область, , 15:50 — REGNUM В Ярославле областной суд оставил в силе приговор Рыбинского городского суда двум жителям Нижнего Тагила, которые в ноябре 2017 года обокрали антикварный магазин в Рыбинске. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Молот судьи Halperinlyman.com

Мужчины приехали в Ярославль в ноябре 2017 года и решили обокрасть какой-нибудь магазин в городе, но затем перебрались в Рыбинск. Там они сняли квартиру и несколько дней искали для себя подходящую цель.

«Выбрали антикварный магазин. Договорились, что один из них совершит проникновение в магазин и хищение монет, которые лежали на витринах, а второй в это время должен будет находиться на улице, смотреть за опасностью. Подсудимые заранее купили инструменты для взлома решеток и замков и в ночь на 12 ноября 2017 года взломали решетку и разбили стекло в окне магазина. Злоумышленник проник внутрь помещения и похитил царские монеты 1766−1899 годов в количестве 31 штуки, в том числе 9 штук из золота и 22 монеты из серебра, всего на общую сумму 508 000 рублей», — пояснил суд.

Виновными в совершении преступления мужчины были признаны приговором Рыбинского городского суда от 28 сентября 2021 года, однако один из них обжаловал решение. Ярославский областной суд оставил наказание, назначенное судом первой инстанции в силе.

Один из преступников получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, а вот второй — 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима. К его сроку была добавлена ранее неотбытая часть наказания. Мужчина был судим 7 раз, включая эпизод в Рыбинске.

Приговор вступил в силу 3 декабря 2021 года.