3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова заместителя госсекретаря США по политическим вопросам о том, что граждане России якобы хотят оказаться на месте украинцев.

Артур Савин, , 19:37 — REGNUM Информация, согласно которой заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о том, что граждане России якобы хотят оказаться на месте украинцев, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

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"О, да, очень хочу, чтобы моя страна опять, как в 90-е, лежала под американцами. Сплю и вижу, конечно», — пишет Роман К.

Многие пользователи пришли к выводу, что опыт соседней Украины явным образом показал, что ждёт любой другой народ, готовый продать первородство за чечевичную похлёбку.

«Ага, конечно! Граждане России спят и видят, как по улицам идут и маршируют бандеровцы, страна в кредитах, так сильно хотят платить в восемь раз дороже за коммуналку, хотят видеть вместо президента какого-то клоуна, который полностью подчиняется США. Ну да, ну да. Нуланд, хватит травмировать голову, она у тебя и так с мозгом распрощалась», — обращается Тимофей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Нуланд пытается выдавать желаемое за действительное, ведь если есть единичные представители российского общества, желающие, чтобы наша страна превратилась в очередную марионетку США, то это совершенно не значит, что так же думает остальная часть народа.

«Ну то, что человек с головой не дружит, — это видно! Но вопрос другой: Виктория, ты какого чёрта решаешь за всех? Сиди там у себя за океаном и не гавкай! В Россию полезешь — без штанов останешься!» — предупреждает Илья Б.

Президент Уркаины Владимир Зеленский и Виктория Нуланд President.gov.ua

Часть людей полагает, что американские политики просто мечтают, чтобы Россия превратилась в подобие Украины — жалкое несамостоятельное государство без амбиций и мечты о великом будущем.

«Говоря простым языком, не жители России, а американцы и коллективный Запад хотят и во сне видят, что русские живут в таком же дерьме, как украинцы. Так же со всеми соседями ругаются, всех ненавидят и распродают всю страну за гроши. Нет уж, спасибо», — пишет Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что США не могут управлять Россией, поэтому среди её политиков и возникла такая истерика.

«Это всё мечты американских политиков. Они хотят, чтобы все вокруг были похожи на украинцев. Тогда ими всеми и управлять будет проще, а вот с такими, как Россия, ничего не получается сделать», — написал Александр В.

Нашлись и те, кто отмечают, что однажды наш народ уже поверил американцам, в результате мы теперь имеет развал огромного государства, которое составляло конкуренцию Америке, но это никак не утолило голод США, теперь им нужна смерть России.

Михаил Горбачев, Рональд Рейган и Джордж Буш-старший

«Нет такого желания у нас. Мы желали стать европейцами. Вот тут есть такой грешок. Свобода, право отстаивать свои права, как в Европе и США, а также уровень жизни, конечно же. Это нормально, чтобы живые существа искали себе лучшее место для жизни», — считает Виктор Т.

Напомним, 2 декабря РИА Новости опубликовало материал, согласно которому заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о том, что граждане России якобы хотят оказаться на месте украинцев.