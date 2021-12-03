3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

О происходящих в столице Украины и в других её городах трансформациях, изменениях в самосознании жителей и языковой среде.

Богдан Безпалько, , 19:38 — REGNUM О том, как меняется мировоззрение жителей Украины, ИА REGNUM рассказывают киевский корреспондент радио «Вести» Влад Синельников и публицист из столицы Украины Дмитрий Скворцов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отразилась пропаганда русофобии на отношении граждан Украины к России, русским (гражданам России) и к собственно русскости — не только в России, но и на самой Украине в том числе?

Влад Синельников: Отношение к России сейчас даже лучше, чем это было в 2014 году. Тогда у довольно значительной части населения, примерно у 25−30%, реально были русофобские настроения. Сейчас они уменьшились.

Антироссийская пропаганда потеряла остроту и зачастую просто дискредитирована откровенным идиотизмом пропагандистов, которые ее транслируют.

Дмитрий Скворцов: Пропаганда оказалась весьма эффективной. Четверть граждан Украины являются сознательными русофобами. Ещё процентов пятьдесят — латентными. То есть в быту эта латентность никоим образом не проявляется — они никогда не станут заставлять кого-то говорить с ними по-украински, и сами в большинстве своём русскоязычные — и смотрящие российские сериалы, и слушающие российскую попсу. Но если речь заходит о международной политике, то «во всём виновата Россия».

Однако для этих пятидесяти процентов международная политика — дело двадцатое. Они слушают радио и ТВ в виде фона и особо не заморачиваются. Поэтому этой части граждан Украины (обычным обывателям) можно довольно быстро выправить мозги при умелой политике денацификации.

Остальные 25% — русофилы. Это можно видеть по результатам последних выборов (люди, голосующие за партии Медведчука, Мураева, Новинского, Шария). К югу и востоку этот процент увеличивается. Например, в Одессе — до 80%.

Выборы на Украине Russianname

Как отразились последние 30 лет политики самостийности и украинизации на самосознании киевлян на их идентичности, национальном и этническом самосознании?

Влад Синельников: Национальной русской идентичности действительно поубавилось, однако она не перешла в «украинскость».

Дмитрий Скворцов: Киев — город-паразит (как многие из столиц мира). Город офисного планктона и либеральной интеллигенции ещё с перестроечных времён. Поэтому нынешний Киев — это в большинстве своём нечто вроде рая для российских либералов.

Киев — это город русскоязычных русофобов (хотя, конечно, за счёт новых поколений и понаехавших ещё в каденцию Ющенко галичан украинский язык перестал быть экзотикой на Крещатике).

И, разумеется, все эти русскоязычные русофобы считают себя исконными украинцами, даже если у них великорусские фамилии от седьмого колена. С удовольствием переходят на украинский, если натыкаются на украиноязычного собеседника, но изначально разговаривают с окружающими по-русски.

Киев Jf

Как отразилась политика украинизации на взрослых, детях, подростках, культуре, СМИ, учреждениях образования? И не только в области языка, но и в области истории, самоидентификации, разотождествления (или, наоборот, отождествления) себя с Русью, Русским миром, Россией?

Влад Синельников: Блокирование русской культуры привело к снижению уровня общей культуры, но никоим образом не привело к росту культуры украинской. К представителям этой культуры сохранилось отношение, характерное для прежних времен, — пренебрежительное.

Дмитрий Скворцов: Дети разговаривают на языке родителей. Остальное — вопросы политические, достаточно освещённые уже. Одно могу сказать — продавцы и работники сферы обслуживания, обязанные начинать общение на украинском, с готовностью и облегчением переходят на русский, когда покупатель/клиент/пациент говорит с ними по-русски.

О социальной сфере — обездоленных и бомжей очень много на улицах. Пункты приёма макулатуры и стеклотары (а теперь — и пластика) работают вовсю. По утрам у каждого мусорного бака можно видеть пожилого человека (чаще женщину) приличного вида, пытающегося выудить что-то съедобное с «барского стола». Это говорит о том, что расслоение общества — как в 90-х. Эпоха 90-х возвращается по очень многим параметрам. В частности, возобновились кражи, о которых поколение нулевых и не слышало. Появились даже «представители канадских компаний» на улицах.

Нищие пенсионеры у Почаевской Лавры. Почаев, Украина (сс) Daniel Baránek

Население видит всё это падение, и в большинстве своём проклинает украинскую власть — что Порошенко, что Зеленского. Однако есть и те (в основном это верхи среднего класса), кто считает, что «жизнь становится лучше». Как правило, это люди, живущие в Киеве или городах-миллионниках. Но и там они составляют явное меньшинство.