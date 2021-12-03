Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Члены самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 3 декабря сорвали первые заседания городских собраний (сакребуло) нового созыва в Батуми, Зугдиди, Сенаки и Цаленджиха. Об этом сообщает агентство «Новости — Грузия».

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации журналистов, оппозиционные депутаты горсобраний в этих городах отказались участвовать в голосовании за председателей сакребуло и их заместителей. Члены ЕНД покинули заседания, на дав сформировать кворум.

Сообщается, что в Батуми депутаты от ЕНД и их сторонники начали обвинять правящую партию «Грузинская мечта» в смерти одного из выбранных депутатов горсобрания — Нугзара Путкарадзе. Оппозиционеры заявляют, что он умер из-за «давления» на него со стороны представителей власти, которые якобы убеждали депутата перейти в «Мечту».

"Сегодня мой брат должен был открыть заседание, как старейший член сакребуло… Это была не кончина, было воздействие на здоровье и уничтожение жизни моего брата. Я требую объективного расследования», — заявила на заседании сестра погибшего Нази Путкарадзе, которая также стала депутатом.

Напомним, в Грузии в октябре прошли выборы в городские собрания в 64 муниципалитетах. В Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки «Мечта» не получила большинство, позволяющее собрать кворум без участия оппозиции.