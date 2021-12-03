Сыктывкар, 3 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Сыктывкарские таксисты собираются устроить забастовку из-за новых правил агрегатора «Яндекс. Такси», пишет БНК.

Emanuele Такси

По данным издания, протест среди водителей начал зреть месяц назад. Тогда «Яндекс.Такси» уменьшил цены за поездку: минимальный заказ по Сыктывкару стал стоить 59 рублей. С 1 декабря агрегатор увеличил среднюю подачу машины клиенту: раньше это расстояние составляло 2,6 км, теперь — 3,7 км.

«Чтобы доехать до клиента в час пик, мы тратим 20−25 минут. А литр бензина стоит уже 50 рублей. Таксисты тратят и время, и бензин, клиенты долго ждут машину — в итоге страдаем и мы, и пассажиры», — цитирует СМИ одного из возмущенных водителей.

В «Яндексе» с жалобами таксистов не согласились. По данным компании, доход сыктывкарских водителей в «Яндекс Go» за полгода вырос на 16%.

«Водители из Сыктывкара сегодня зарабатывают в среднем около 350−400 рублей в час даже в тарифе «Эконом», — сообщили в компании.

Если агрегатор не изменит условия труда, таксисты Сыктывкара перестанут брать заказы с 6 по 10 декабря в час пик: с 07:00 до 09:00 часов и в 17:00 до 19:00.

Как сообщало ИА REGNUM, компании «Яндекса» получили пять предостережений от госинспекции труда.