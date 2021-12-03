Кострома, 3 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Костромской области снят запрет на допуск родителей на детские праздники в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Об этом на пресс-конференции 3 декабря рассказал глава регионального департамента образования и науки Илья Морозов.

Novorosinform.org Новогодний утренник

Напомним, подобные ограничения в регионе действовали с 1 сентября 2020 года. Родственники детей, аниматоры и фотографы не могли попасть на мероприятия. Утренники проводились силами педагогов исключительно для ребят.

«Мы второй учебный год живём в жёстких ограничениях. Департамент образования и науки благодарен санитарному врачу и оперативному штабу региона за то, что в связи со снижением заболеваемости в детских организованных коллективах было принято решение о допуске родителей» , — сказал Морозов.

Попасть на утренник родители могут исключительно при наличии QR-кодов, свидетельствующих о наличии прививок от коронавируса или перенесённой болезни. Родственники с медицинскими отводами тоже могут посетить праздник — в этом случае им нужно предоставить медицинский документ и отрицательныйПЦР-тест.

Отметим, что праздники в образовательных учреждениях региона сейчас проводятся в рамках одной группы или класса. Дети из разных потоков на них не встречаются. Послабление будет действовать до 31 января 2021 года. Не исключено, что ограничение будет снято на более длительный период.