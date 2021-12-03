Суд продлил арест экс-замглавы Генштаба ВС РФ по делу о коррупции
Москва, 3 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Второй западный военный окружной суд продлил на три месяца срок ареста бывшего руководителя Главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генштаба генерала Халила Арсланова.
Таким образом, обвиняемый останется под стражей как минимум до 6 марта 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан по обвинению в крупном мошенничестве в октябре 2019 года. Высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России.
Также Арсланову предъявлено обвинение в получении взятки в размере 12 млн рублей.
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