Таллин, , 15:43 — REGNUM

Учитель geralt

Правительство Эстонии утвердило на своем заседании решение о повышении минимальной заработной платы учителей с января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и образования.

Отмечается, что минимальная зарплата, ниже которой работодатель не может платить учителю, работающему полный рабочий день, увеличится на 97 евро — с 1 315 до 1412 евро. Рост минималки подтолкнет вверх и среднюю расчетную зарплату учителей, которая составит 1653 евро в месяц. Предполагаемая средняя зарплата учителей увеличится с 2022 года на 7,3%.

«Оплата труда учителей должна быть соизмерима с той работой, которую они выполняют — конкурентоспособная оплата труда имеет решающее значение для оценки профессии учителя и обеспечения будущего поколения», — прокомментировала решение министр Лийна Керсна.

В государственном бюджете на 2022 год на заработную плату учителей (включая общеобразовательные и профессиональные школы, администрируемые государственными, частными и местными органами власти) выделено 419 млн евро.