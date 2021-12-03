Калуга, , 17:35 — REGNUM За счёт ареста и реализации имущества неплательщиков, а также других мер принудительного исполнения за 11 месяцев 2021 года калужскими судебными приставами в пользу несовершеннолетних детей было взыскано больше 227 миллионов рублей, сообщил 3 декабря ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Арестованный автомобиль должника по алиментам Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Работу по взысканию алиментов на территории региона осуществляют 29 судебных приставов-исполнителей, у которых на 1 декабря 2021 года на исполнении находится более шести тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в пользу детей. Калужскими судебными приставами в отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством. Так, в настоящее время все алиментщики региона ограничены в праве выезда за пределы страны, каждый второй должник ограничен в правые управления транспортными средствами.

За 11 месяцев 2021 года каждый девятый нерадивый родитель привлечен к административной ответственности, а каждый 16-й алиментщик привлечен к уголовной ответственности. Одной из самых действенных мер принудительного исполнения является арест имущества граждан-должников. За истекший период года судебными приставами региона произведены аресты имущества у 205 неплательщиков алиментов. Большую часть арестованного имущества составляют транспортные средства, также в акты описи и ареста попадали квартиры, дома, земельные участки и имущество, находящееся по месту проживания граждан.

«Все принимаемые сотрудниками органа принудительного исполнения меры позволили взыскать за 11 месяцев текущего года более 227 миллионов рублей алиментных платежей, что на 58 миллионов рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, в рамках 3294 неоконченных исполнительных производств выплата алиментов происходит за счет обращения взыскания на доходы должников, в том числе на заработную плату. Эти выплаты контролируют судебные приставы. На данный момент в регионе доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составляет 88,4%. В виду своей социальной значимости исполнительные производства о взыскании алиментов находятся на особом контроле», — отметил Артём Залогин.

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